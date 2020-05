Skarbiec TFI: W portfelu warto mieć spółki korzystające z nowej rzeczywistości

"Zawsze warto myśleć o inwestycjach w długiej perspektywie. Jeżeli widać, że idzie spowolnienie, to można zrobić przetasowania w portfelu. Natomiast jeżeli nie uznamy, że ta pandemia oznacza natychmiastową zagładę ludzkości, to nie ma powodu, żeby generalnie rezygnować z inwestycji w akcje. W przypadku funduszy można założyć, że zarządzający sami zrobią pewne przetasowania w portfelach" - powiedział Zatryb w rozmowie z ISBnews.

"Jeżeli nie myślimy np. o rynku forex czy tradingu, to koronawirus nie był 'game changerem'. Z drugiej jednak strony, obecnie można, a często nawet należy zmodyfikować dobór inwestycji w portfelu. Na przykład, jeśli mówimy o portfelach akcyjnych to warto przyjrzeć się spółkom , których znaczenie dziś rośnie - szczególnie spółkom związanym z technologiami, gamingiem czy healthcare" - dodał.

Procesy te należy uwzględniać np. decydując się na inwestycje w obligacje korporacyjne - w obecnych czasach są one klasą aktywów, które trzeba traktować z ostrożnością. Z drugiej strony, skarbowe obligacje to nadal najpewniejszy element każdego portfela inwestycyjnego, dodał.

"Wyniki historyczne nie są jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych w kontekście analizowania poziomu stóp zwrotu. Istotniejsza jest stabilność wyników i to, jak się one kształtują w relacji do innych podobnych produktów czy benchmarków - to jest zdecydowanie lepsza podstawa" - powiedział Zatryb.