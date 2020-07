Skinwallet złożył dokument informacyjny na GPW wz. z debiutem na NewConnect

"Złożenie dokumentu informacyjnego na GPW zbliża nas do końca drogi w kierunku rynku kapitałowego jakim jest debiut na rynku NewConnect. Obecnie czekamy na pozytywną decyzję giełdy w sprawie dopuszczenia akcji do obrotu. Mamy nadzieję na szybki proces decyzyjny, by inwestorzy mogli kupić nasze akcje bezpośrednio na rynku w przeciągu najbliższych kilku tygodni" - powiedział prezes Kornel Szwaja, cytowany w komunikacie.