Słabnie patriotyzm Polaków. Nowa siła w portfelach inwestycyjnych i sprytny ruch rządu

Patriotyzm słabnie. Zagraniczne rynki mają więcej do zaoferowania

Na zagranicznych inwestorów pod kątem dywersyfikacji portfela wypadamy blado. Dlaczego? - Z rozmów z przedstawicielami branży inwestycyjnej wynika, że globalne inwestowanie staje się coraz popularniejsze nad Wisłą. Nasze dane jednak pokazują, że polskim portfelom daleko do globalnej dywersyfikacji, a ta sugeruje, by w polskie instrumenty nie lokować nawet jednego procenta aktywów. Zjawisko home bias, czyli nadmiernego przywiązania do rodzimych instrumentów, nie jest związane tylko z Polską. Jednak obawa przed wyjściem z kapitałem za granicę jest tu wyjątkowo duża. Jedynie tańsze i prostsze inwestowanie na globalnych rynkach może to zmienić – komentuje Przemysław Barankiewicz, CFA, szef Finax w Polsce.