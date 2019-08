Societe Generale został nowym emitentem certyfikatów strukturyzowanych na GPW

"Nowe instrumenty finansowe wprowadzane przez Bank Societe Generale poszerzą ofertę produktów GPW w segmencie certyfikatów strukturyzowanych. Nowe certyfikaty Societe Generale oparte są na indeksie DivDAX, który obejmuje 15 spółek notowanych na giełdzie niemieckiej wypłacających wysokie dywidendy oraz na indeksie STOXX Europe 600 Index Telecommunications, w skład którego wchodzą spółki z sektora telekomunikacyjnego. Mamy nadzieję, że również te instrumenty zainteresują polskich inwestorów. Obecnie GPW notuje około 1300 różnych instrumentów strukturyzowanych i ich liczba systematycznie rośnie. Rosną również obroty na tym rynku. Od początku roku do końca lipca wzrosły prawie o 40% w porównaniu z rokiem ubiegłym" - powiedział członek zarządu GPW Piotr Borowski, cytowany w komunikacie.

"Nowo wyemitowane instrumenty przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności i rozwoju tego segmentu oraz wzmacniają naszą wiodącą pozycję na rynkach globalnych, jak również pozycję lidera w zakresie produktów strukturyzowanych. Od prawie 30 lat oferujemy naszym klientom w Polsce innowacyjne rozwiązania o wysokiej wartości dodanej w postaci produktów strukturyzowanych, wykorzystując naszą wiedzę z zakresu inżynierii finansowej, która stanowi rdzeń DNA Banku" - powiedział dyrektor generalny Societe Generale oddział w Polsce, Krzysztof Walenczak, cytowany w komunikacie.

Do obrotu giełdowego zostały wprowadzone dwa certyfikaty z terminem ostatniego notowania przypadającym na: marzec 2024 r. (DivDAX Price Index EUR) oraz maj 2024 r. (STOXX(R) 600 Telecommunications). Cena emisyjna każdego wyniosła 100 zł. Nowy instrument będzie notowany na GPW w systemie animatora rynku. Dystrybutorem certyfikatów jest Alior Bank , podano także.

"Dbamy o to, aby oferta produktowa dla naszych klientów bankowości prywatnej była atrakcyjna i umożliwiała dywersyfikowanie portfela inwestycyjnego, dlatego udostępniamy certyfikaty inwestycyjne, jako jeden z wielu elementów jego budowy. Polegamy wyłącznie na renomowanych partnerach. Jednym z kluczowych warunków, jakie im stawiamy, to konieczność notowania certyfikatów na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Płynność instrumentu i dostęp do notowań online pomagają w bieżącym zarządzaniu portfelem" - powiedział wiceprezes Alior Banku Dariusz Szwed, cytowany w komunikacie.