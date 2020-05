Solaris ma umowę na 16 autobusów elektrycznych dla m. Krajowa w Rumunii

"To pierwsza inwestycja miasta w autobusy bateryjne. W ramach kontraktu Solaris jest odpowiedzialny także za dostarczenie niezbędnej infrastruktury ładowania pojazdów. Wraz z autobusami do miasta zawita 20 ładowarek. W ciągu dnia Urbino electric będą uzupełniały energię w bateriach za pomocą 4 ładowarek pantografowych, nocą zaś poprzez 16 ładowarek plug-in" - czytamy także.

Solaris Bus & Coach to jeden z europejskich liderów produkcji autobusów i trolejbusów. Działa od 25 lat, w czasie których wyprodukował ponad 19 tys. pojazdów We wrześniu 2018 roku Solaris Bus & Coach dołączył do grupy CAF.