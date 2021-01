Solaris ma umowę na 25 trolejbusów dla Braszowa za ok. 19 mln euro

Braszów jest jednym z 5 miast w Rumunii posiadających bezemisyjne Solarisy - trolejbusy i autobusy elektryczne. Od 2002 roku producent dostarczył do tamtejszych przewoźników już niemal 300 pojazdów, w tym ponad 100 pojazdów z serii Trollino i 41 bateryjnych Urbino 12 electric.

Solaris Bus & Coach to jeden z europejskich liderów produkcji autobusów i trolejbusów. Działa od 25 lat, w czasie których wyprodukował ponad 20 tys. pojazdów. We wrześniu 2018 roku Solaris Bus & Coach dołączył do grupy CAF.