Solaris ma zamówienie na 26 gazowych autobusów. Kontrakt wart 32 mln zł

To drugie co do wielkości zamówienie na autobusy z napędem na sprężony gaz ziemny pozyskane przez firmę Solaris Bus & Coach w Polsce. Jeszcze w tym roku do Warszawy zostaną dostarczone 54 autobusy gazowe Solaris Urbino 18.

