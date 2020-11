Solaris otrzymał zamówienie na 100 elektrobusów dla ATM Milano

"Co warte odnotowania, wśród 100 nowo zamówionych Urbino 12 electric do Mediolanu, znajdzie się tysięczny e-bus, który wyjedzie z fabryki Solarisa. Pierwszy bateryjny autobus Urbino electric został zaprezentowany w roku 2011. Od tamtej chwili do dziś, elektryczne Solarisy zostały zamówione przez niemal 100 klientów z 18 krajów. W 2017 roku Solaris Urbino electric, został wybrany najlepszym autobusem miejskim w Europie" - czytamy w komunikacie.

Pierwsza partia 40 elektrycznych Urbino z tego kontraktu została już dostarczona. Zgodnie z treścią umowy ramowej przewoźnik z Mediolanu zlecił firmie Solaris realizację kolejnej partii zamówienia - 100 zeroemisyjnych elektrycznych autobusów o długości 12 metrów. Razem z już dostarczonymi 40 Urbino electric, które ATM Milano zakupiło w 2019 roku, daje to łącznie 140 autobusów. Nowo zamówione 100 pojazdów Solaris dostarczy do włoskiej stolicy mody w pierwszej połowie 2021 roku. Po wypełnieniu całej umowy ramowej transport w Mediolanie będzie obsługiwać łącznie nawet 275 zeroemisyjnych Solarisów. Pierwsze autobusy elektryczne - 25 Urbino 12 electric - pojawiły się w metropolii już w 2018 i 2019 roku, podano również.

"ATM Milano zdecydowało o doposażeniu autobusów w dwa innowacyjne rozwiązania. Pierwsze z nich to Mobileye Shield+, system ostrzegający - zarówno akustycznie, jak i wizualnie - przed obiektami znajdującymi się w tzw. martwym polu widzenia kierowcy, w przypadku opuszczenia pasa ruchu bez sygnalizacji czy też przy braku zachowania odpowiedniej odległości od poprzedzającego pojazdu. Drugim jest MirrorEye, który - w celach testowych - zostanie zaimplementowany w jednym autobusie elektrycznym dla Mediolanu. Rozwiązanie to polega na zastąpieniu lusterek bocznych kamerami zapewniającymi znacznie lepszą widoczność, szczególnie w nocy i trudnych warunkach pogodowych. Sukcesywna realizacja przetargu na dostawę 250 autobusów elektrycznych dla ATM Milano stanowi potwierdzenie wcześniejszych deklaracji tego włoskiego przewoźnika, zgodnie z którymi do końca 2030 roku planuje on całkowicie zrezygnować z autobusów z silnikami diesla. Współpraca Solarisa i ATM Milano rozpoczęła się w 2014 roku. W tym czasie producent

dostarczył już 200 pojazdów, w tym 25 autobusów elektrycznych" - czytamy dalej.

Solaris Bus & Coach to jeden z europejskich liderów produkcji autobusów i trolejbusów. Działa od 25 lat, w czasie których wyprodukował ponad 19 tys. pojazdów We wrześniu 2018 roku Solaris Bus & Coach dołączył do grupy CAF.

