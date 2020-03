Solaris zwiększył sprzedaż do rekordowych 1 487 pojazdów w 2019 r.

"Rok 2019 był dla firmy Solaris rekordowy pod kilkoma względami. Po pierwsze, spółka osiągnęła najwyższą w swojej historii sprzedaż. Łącznie producent dostarczył 1 487 pojazdów. Ponadto Solaris zanotował w 2019 roku rekordowe przychody w wysokości 2,6 mld zł. Oznacza to wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o blisko 40%. W roku 2019 Solaris sprzedał rekordową liczbę pojazdów 1 487 sztuk. Jest to najlepszy wynik w całej historii firmy. Poprzedni rekord sprzedaży miał miejsce w 2017 roku i był o blisko 100 autobusów mniejszy (1 397 sztuk)" - czytamy w komunikacie.

Najwięcej spośród sprzedanych w ubiegłym roku pojazdów trafiło do klientów w Polsce: 434. Tym samym Solaris uzyskał 42% udziałów rynku niskopodłogowych autobusów miejskich i po raz 17. z rzędu został liderem tego segmentu w Polsce. W porównaniu z rokiem 2018 Solaris zanotował wzrost udziałów rynkowych z 33% do 42%.

W roku 2019 do największych rynków sprzedażowych Solarisa należały Polska, Niemcy, Belgia, Litwa i Włochy, podano także.

"Co należy podkreślić, Solaris niezwykle dynamicznie rozwija swoją pozycję sprzedażową na europejskich rynkach, ale także bardzo szybko dokonuje przeorientowania organizacji produkcji i obsługi posprzedażowej w kierunku pojazdów z napędami alternatywnymi, nisko- i zeroemisyjnymi. W roku 2018 autobusy hybrydowe, elektryczne i trolejbusy stanowiły łącznie 29% wszystkich sprzedanych pojazdów. Z kolei w roku 2019 ich udział wzrósł o 11 pkt proc. do poziomu 40%" - czytamy dalej.

Do kontraktów na autobusy bateryjne, które będą realizowane w bieżącym roku, należy między innymi największe w Polsce zamówienie na 130 przegubowych Solarisów Urbino 18 dla MZA Warszawa czy umowa ramowa na dostawę do 250 autobusów Solaris Urbino 12 electric dla ATM Mediolan. W porównaniu z rokiem 2017 oznacza to ponad ośmiokrotny wzrost pozyskanych zamówień na dostawę autobusów elektrycznych, podkreślono.