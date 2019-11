Solorz-Żak zarabia na wysokich cenach prądu. Akcje ZE PAK wystrzeliły w górę

W trzecim kwartale przy przychodach wyższych rok do roku o 17 proc. do 751 mln zł zarobiła na czysto 35 mln zł wobec 10-milionowej straty rok temu. ZE PAK wyprodukowała przy tym o 4,8 proc. mniej energii niż rok temu (1,6 TWh).

Podobne pożytki z wyższych cen zbiera elektrownia Solorza-Żaka. Przychody z wytwarzania energii wzrosły o 14 proc. do 632 mln zł, a EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) w tym segmencie prawie pięciokrotnie, tj. z 17 do 86 mln zł. Wzrosła też EBITDA dla kopalń, należących do ZE PAK - z 17 do prawie 20 mln zł.