Wzrost cen energii przebił koszty CO2. Zyski PGE mocno w górę

Aż miliard złotych więcej niż rok temu zarobiła PGE dzięki wyższym cenom hurtowych energii elektrycznej w trzecim kwartale - informuje koncern w raporcie kwartalnym. Jeśli odjąć od tego wymuszoną przez władze niższą marżę na prądzie dla klientów indywidualnych, to na czysto wychodzi 880 mln zł korzyści dla PGE. To efekt podwyżek cen prądu dla biznesu i zamrożenia cen dla drobnych użytkowników.

Niestety dla elektrowni równocześnie znacząco wzrosły ceny praw do emisji CO2. Ich zakup kosztował PGE razem aż 347 mln zł w trzecim kwartale. Rok temu - zaledwie 171 mln zł.

Jak widać cała podwyżka, argumentowana wzrostem cen uprawnień do emisji CO2, skończyła się na plus dla największego producenta prądu w Polsce. Na plus jest 880 mln zł (wzrost cen hurtowych minus spadek marży na drobnych klientach), a na minus 176 mln zł (wzrost cen CO2).