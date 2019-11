Plany energetyczne Polski na następne 20 lat konserwują węgiel

W Polsce brakuje węgla. Płynie do nas morzem nawet z Kolumbii

Projekt aktualizacji strategii energetycznej 2040 roku miał być bardziej ambitny od pierwszej dokumentu z listopada 2018 roku. Czy to się udało? Wprawdzie zakłada możliwość większego ograniczenia udziału węgla w miksie energetycznym przy jednoczesnym wzroście OZE, ale też wynika z niego, że Polska będzie produkowała mniej energii z morskiego wiatru i atomu, a więcej z węgla w stosunku do poprzedniego projektu strategii. To dlatego, że wzrośnie krajowe zużycie energii.