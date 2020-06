Sonka sportowała 'Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour' na Nintendo Switch

"'Duke Nukem 3D' to gra mojego dzieciństwa (chociaż, cóż, zdecydowanie NIE JEST przeznaczona dla dzieci), jedna z pierwszych, jakie posiadałem na Playstation. Cieszymy się, że dzięki naszej pracy nowe pokolenie będzie mogło poznać 'Duke'a', a starsi gracze odświeżyć swoje wspomnienia na nowej konsoli Nintendo. Jest to prawdopodobnie najlepsza wersja tej gry, z wydajnością większą niż na Xbox One i wieloma dodatkami od nas, takimi jak opcjonalne sterowanie ruchowe, HD Rumble czy możliwość grania multiplayer na paru konsolach, nawet bez internetu. Praca z Gearboxem przebiegała wzorowo, bardzo prawdopodobne jest, że to nie nasz ostatni wspólny projekt" - powiedział CEO Rafał Sankowski, cytowany w komunikacie.