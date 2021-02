Spacelift pozyskał 22,3 mln zł na rozwój platformy do automatyzacji zarządzania

Spacelift to startup, który pomaga firmom w zarządzaniu złożoną infrastrukturą serwerów w chmurze, w modelu Infrastructure-as-Code (IaC). Dzięki platformie, deweloperzy mogą bezpiecznie budować, rozwijać i testować aplikacje w chmurze. Spacelift oferuje platformę plug-and-play, która pozwala zespołom deweloperskim szybko automatyzować zarządzanie infrastrukturą, zdalnie współpracować czy monitorować dostęp do serwerów. Platforma umożliwia też zarządzanie zgodnością (compliance), ułatwiając firmom dostosowywanie infrastruktury do wymogów prawa, podano w komunikacie.

"Pozyskane środki pomogą Spacelift w rozbudowie własnego zespołu deweloperów i przyspieszeniu rozwoju produktów, a także w stworzeniu zespołu odpowiedzialnego za marketing i sprzedaż w Stanach Zjednoczonych" - czytamy dalej.

Spacelift ma siedzibę w Redwood City w Kalifornii oraz biuro w Warszawie, ale zespół rekrutuje także zdalnie.

"Przejście do chmury oraz rozwiązania Infrastructure-as-Code przyniosły firmom olbrzymie korzyści, ale postawiło zespoły deweloperskie przed nowymi wyzwaniami. Szczególnie, gdy pracują zdalnie. Cieszymy się, że dołącza do nas Blossom Capital, fundusz doświadczony we wspieraniu szybkiego wzrostu, który zainwestował już m.in. w Checkout.com. Dołączają do naszych dotychczasowych inwestorów, takich jak Inovo Venture Partners, którzy rozumieją deweloperów, mówią ich językiem i pomagają nam rosnąć. Z ich pomocą będziemy mogli rozwijać Spacelift jeszcze szybciej" - powiedział COO i współzałożyciel Spacelift Paweł Hytry, cytowany w komunikacie.

"W samej tylko Polsce mamy ponad 300 tys. deweloperów, na całym świecie jest ich ok. 25 mln. Praca, którą wykonują to fundament każdego technologicznego startupu. Rozwiązania, które ułatwią jej zarządzaniem oraz optymalizacją mają gigantyczny potencjał do rozwoju. Wspieramy Spacelift i obserwujemy ekspresowy rozwój spółki od samego początku. Spacelift z pewnością pomoże wielu zespołom robić jeszcze więcej i jeszcze szybciej. Ma potencjał, by dla deweloperów stać się narzędziem pierwszego wyboru" - dodał partner w Inovo Venture Partners Maciej Małysz.

Spacelift od początku jest wspierany przez fundusz Inovo Venture Partners. Połączył on ze sobą obu współzałożycieli, a także przewodził pierwszej rundzie finansowania (pre-seed), w której startup pozyskał ok. 6 mln zł (1,6 mln USD). Udział wziął w niej także brytyjski fundusz Hoxton Ventures oraz aniołowie biznesu z Europy i USA.

Pomysłodawcą i CEO Spacelift jest Marcin Wyszyński, doświadczony deweloper, który pracował wcześniej m.in. w Google i Facebooku. Już wcześniej mierzył się z problemami związanymi z zarządzaniem infrastrukturą chmurową. Stworzył też dedykowane rozwiązania do automatyzacji tego procesu dla brytyjskiego giganta z branży dostaw jedzenia Deliveroo oraz niemieckiego unicorna TIER, który rozwija usługę wynajmu hulajnóg elektrycznych. Współzałożycielem i COO jest Paweł Hytry, który współtworzył i z sukcesem rozwijał startup FitPass, przejęty w roku 2019 przez francuski holding Groupe Up. Doświadczenie w tworzeniu i egzekucji strategii rozwoju biznesu oraz zarządzaniu operacjami zdobywał w takich firmach, jak McKinsey i Foodpanda, podano w materiale.

