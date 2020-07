Spółka Bioavlee zwalidowała system Avlee 650 identyfikujący mikroorganizmy

"Już teraz infekcje bakteryjne odpowiadają za 700 tys. zgonów rocznie jednak ta szokująca liczba to jedynie zwiastun tego, co może nas czekać. Niektóre scenariusze zakładają bowiem nawet skok do 10 mln zgonów rocznie w 2050 r. (m.in. prognozy brytyjskiego The Review on Antimicrobial Resistance). Stanie się tak w wyniku szalejących epidemii bakterii z najbardziej groźnych szczepów tych patogenów" - czytamy w komunikacie.