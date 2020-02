Spółki z grupy PGZ podpisały umowy z Raytheon dot. systemu Wisła

Umowa z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej dotyczy zaprojektowania wyposażenia i integracji specjalistycznych kontenerów do obsługi systemu Wisła. Zakłady Mechaniczne Tarnów wyprodukują układy/zespoły napędowe do wyrzutni, natomiast Wojskowe Zakłady Elektroniczne zestawy modułów elektroniki DLTM (Data Link Terminal Module - DLTM), podzespoły wchodzące w skład każdego systemu Patriot. Umowy otwierają polskim zakładom możliwość eksportu własnych produktów i usług do innych państw-partnerów Patriot, podano.