Spotawheel rozpoczął działalność w Polsce

Na stronie internetowej firmy klient może przejrzeć oferowane samochody, a także zamówić jazdę próbną w dowolnym miejscu w Polsce. Po podjęciu decyzji zakupowej pozostaje mu wybrać sposób finansowania oraz załatwić ograniczone do minimum formalności. Cały ten proces jest w pełni obsługiwany przez Spotawheel. Ostatni krok to dostawa samochodu wraz z certyfikatem gwarancyjnym oraz pełnym raportem o stanie pojazdu, wskazano również.

"Klient ma prawo do zwrotu zakupionego auta bez podania przyczyny. Warunki to: do 7 dni, do 300 km oraz stan techniczny auta zgodny z odbiorem. Możliwy jest też zakup samochodu online bez jazdy testowej. Mamy jednak świadomość, że rynek w Polsce może nie być jeszcze gotowy na taką rewolucję. Niemniej jednak już samo zaoferowanie możliwości kupna sprawdzonego używanego samochodu bez wychodzenia z domu daje nam dużą przewagę konkurencyjną" - dodał Arvantis.