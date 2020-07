Sprzedaż Wielton AGRO wzrosła o 33% r/r do 283 szt. w I poł. 2020 r.

W tych warunkach, należąca do Grupy Wielton, spółka Wielton AGRO zarejestrowała w pierwszym półroczu bieżącego roku 283 szt. nowych przyczep rolniczych, co stanowi 33-proc. wzrost. Przełożyło się to na trzecią pozycję wśród producentów z 8,7-proc. udziałem rynkowym. Na uwagę zasługuje również fakt, że przyczepy w zakresie ładowności od 12 t. do pow. 17 t oferowane przez Wielton Agro tj., były wiceliderem w swojej kategorii ze sprzedażą 187 szt. i ponad 22-proc. udziałem w rynku w tej kategorii produktów.