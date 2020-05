Sputnik Software i GIAP utworzyły Grupę STGE, planują dynamiczny wzrost w br.

Spółka holdingowa STGE będzie posiadać pakiety kontrolne udziałów w obu spółkach. STGE posiada 100% w Sputnik Software i 50% w GIAP (pozostałe udziały należą do spółki MSHK kontrolowanej przez Sławomira Hermelinga-Kowalczyka). Udziałowcami STGE są założyciele Sputnik i GIAP. Dzięki połączeniu, firmy uzupełnią oferty i będą mogły startować w największych przetargach samorządowych oraz administracji centralnej w Polsce, podano.

"Skala działalności obu podmiotów sprawia, że będziemy jednym z kluczowych dostawców rozwiązań IT dla administracji samorządowej i urzędów centralnych w Polsce. Już dziś należymy do czołówki, ale dzięki połączeniu sił zyskamy jeszcze większy potencjał" - dodał prezes Sputnik Software Tomasz Maćkowiak, cytowany w komunikacie.

Przychody obu firm w 2019 r. wyniosły ok. 35 mln zł. Łączne zatrudnienie sięga blisko 200 osób, z czego około 40% to programiści. Centrale spółek znajdują się w Poznaniu i Warszawie, oprócz tego istnieje sześć biur w: Łodzi, Mielcu, Zawierciu, Mysłowicach, Lublinie, Białymstoku.

"Efekt współpracy obu spółek widać we wspólnych realizacjach. Obecnie Sputnik oraz GIAP realizują dwa projekty o zasięgu wojewódzkim. Jeden z nich, czyli Podkarpacki System Informacji Przestrzennej, realizowany razem z Integrated Solution to największy pod względem wartości (47,2 mln zł brutto) od kilku lat projekt dotyczący informacji przestrzennej. Na tym przykładzie widać, że spółki posiadają potencjał i ambicje do realizacji dużych przedsięwzięć. W roku 2020 planujemy znacznie zwiększyć przychody - dodał Maćkowiak.