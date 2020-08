Spyrosoft realizuje projekt dot. zarządzania pracą robotów autonomicznych

"Naszym zadaniem jest nie tylko umożliwienie samodzielnego konfigurowania robota przez jego użytkownika, ale w przyszłości również stworzenie systemu zarządzania flotą robotów pracujących dla danego klienta. Zrobimy to, przenosząc rozwiązanie do chmury. Obecnie każdy robot służy jako serwer dla własnej aplikacji konfiguracyjnej. Zatem, tyle ile mamy robotów, tyle mamy aplikacji do ich konfiguracji. Chcemy uprościć to rozwiązanie i zastąpić je jednym - chmurowym rozwiązaniem Internet of Things, które ułatwi dostęp do wszystkich robotów we flocie" - powiedział director of Industry 4.0 - Digital Solutions w Spyrosoft Piotr Beling, cytowany w komunikacie.