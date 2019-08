Stadler Polska ma umowę na dostawę 12 EZT dla PKP Intercity za 1,015 mld zł

" Polska kolej zmienia się na naszych oczach. Przemyślane inwestycje taborowe, jakie prowadzi PKP Intercity pozwolą efektywnie wykorzystywać zmodernizowane szlaki kolejowe z zapewnieniem możliwie najatrakcyjniejszego czasu przejazdu. Zakup 12 nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych przez PKP Intercity to nie tylko nowe pociągi, lecz także możliwość zapewnienia nowych miejsc pracy przy produkcji pojazdów, co skutecznie wzmacnia pozycję regionu Mazowsza" - powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, cytowany w komunikacie.

EZT, które dostarczy Stadler Polska, będą dostosowane do prędkości 160 km/h, co pozwoli efektywnie korzystać ze zmodernizowanych linii kolejowych. Będą także wyposażone w system ETCS zapewniający bezpieczeństwo podróży. W nowych pociągach pasażerowie skorzystają z udogodnień, m.in. z klimatyzacji, gniazdek elektrycznych, wzmacniaczy sygnału GSM/LTE, bezprzewodowego internetu.

W czasie podróży PKP Intercity będzie mogło zaproponować ofertę gorących i zimnych dań oraz napojów, serwowanych zarówno do zajmowanego przez pasażera miejsca, jak i w części gastronomicznej. W tej ostatniej zaplanowano m.in. miejsca siedzące, przestrzeń do podwieszenia niewielkiego bagażu pod stolikami i wieszaki na ubrania. Nowe jednostki będą monitorowane, przewidziano w nich także przestrzeń do przewozu rowerów. Ponadto pociągi będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i będą wyposażone m.in. w windy ułatwiające wsiadanie podróżnym na wózkach, a także toalety z przewijakami dla niemowląt , wymieniono.

Pojazdy mają posiadać 294 miejsca 2 klasy i 60 miejsc 1 klasy. Pod względem technicznym nowo powstające elektryczne zespoły trakcyjne będą zbliżone do pojazdów FLIRT ED 160, które obecnie kursują w barwach PKP Intercity, co pozwoli na ujednolicenie parku taborowego spółki , podano także.

"Podpisana dzisiaj umowa jest jednym z najważniejszych elementów naszej strategii taborowej. Coraz większą liczbę pasażerów naszych pociągów odbieramy jako kredyt zaufania, który otrzymujemy każdego dnia. Spłacamy go, bezustannie dążąc do podnoszenia komfortu podróży, między innymi poprzez intensywne inwestycje w unowocześnienie floty naszych pociągów. Nie możemy się już doczekać czasu, kiedy na tory zaczną masowo wyjeżdżać kolejne nowe lub zmodernizowane składy" - dodał prezes PKP IC Marek Chraniuk.

Nowe pociągi będą przeznaczone do realizacji międzywojewódzkich przewozów pasażerskich na terenie Polski. Wstępne plany zakładają skierowanie pojazdów na trasy Szczecin-Lublin, Szczecin-Kraków i Kraków-Lublin, co ma pozwolić na stworzenie jednolitego standardu przy wykorzystaniu obecnie posiadanego taboru na takich ciągach jak Gdynia-Łódź-Kraków/Przemyśl, Kraków-Warszawa-Olsztyn, Olsztyn-Warszawa-Bielsko-Biała i Bielsko-Biała-Łódź-Gdynia.

Zgodnie z warunkami zamówienia, dostawa pierwszych dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych ma nastąpić w ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy. Kolejne jednostki mają trafić do PKP Intercity w ciągu 48 miesięcy od podpisania kontraktu. Jednak zanim to nastąpi, dwie pierwsze z nich będą poddane eksploatacji nadzorowanej w ruchu pasażerskim przez okres od 6 do 12 miesięcy (do osiągnięcia przebiegu co najmniej 250 000 km), czytamy dalej.