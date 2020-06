Startup Celius wprowadził do sprzedaży automatyczną kabinę do dezynfekcji

"Dezynfekcja trwa ok. 5-10 sekund. Według naszych analiz w ten sposób można odkazić nawet do 300 osób na godzinę. Do całego procesu używany jest certyfikowany środek polskiej produkcji nieszkodliwy dla ludzi w postaci tzw. suchej mgły, która rozpylana jest poprzez atomizację ultradźwiękową. Odkażana jest cała postać człowieka, w tym podeszwy butów. Takie urządzenie to znakomite rozwiązanie wspomagające walkę z koronawirusem, które może być używane zarówno w biurach, hotelach, bankach, galeriach handlowych, ale także przed stadionami czy w szkołach" - powiedział prezes Celiusa Michał Lorenc, cytowany w komunikacie.