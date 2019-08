Starward Industries pozyskało 2,7 mln zł w ramach emisji akcji serii G

Od prawie roku zespół Starward Industries tworzy debiutancki i zarazem kluczowy dla spółki produkt, grę fabularną na licencji jednej z powieści Stanisława Lema. Jest to pierwsza w historii adaptacja twórczości tego autora w formie gry wideo. Gra zdobyła finansowanie na poziomie 6,15 mln zł, przypomniano w komunikacie.

W sierpniu do zespołu Starwarda dołączył jeden z najbardziej doświadczonych pisarzy w polskiej branży produkcji gier, Michał Gałek. Ostatnie 6 lat pracował przy projektach studia CD Projekt RED : "Wiedźmin 3", "Wiedźmin 3: Krew i wino" oraz "Cyberpunk 2077". W latach 2013-2015 kierował kreatywnie projektem "Wiedźmin 3: Krew i wino" i był bliskim współpracownikiem pomysłodawcy studia Starward Industries, Marka Markuszewskiego, wskazano również.

"Zbudowaliśmy zespół na wysokim poziomie kompetencyjnym i kreatywnym, oparty o starannie wyselekcjonowaną grupę doświadczonych twórców. Dołączenie Michała gwarantuje nam dostarczenie w grze fabuły na poziomie światowej czołówki. Jest to dla nas bardzo ważne, gdyż wynika z poczucia wielkiej odpowiedzialności za dostarczenie graczom na całym świecie rozgrywki opartej o wybitny materiał źródłowy. Dzieło kultowego pisarza, wizjonera, wyjątkowego umysłu to trudny i ambitny materiał, w którego przełożeniu do gry nie możemy sobie pozwolić na kompromisy" - powiedział prezes Starward Industries Marek Markuszewski, cytowany w komunikacie.