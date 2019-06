Stelmet szacuje wpływ wzrostu cen energii na 4 mln zł w r.obr. 2018/2019

"Koszty energii to dla nas trzeci najważniejszy czynnik kosztotwórczy, po cenach surowca i kosztach personalnych. Szacujemy, że w całym roku obrotowym efekt wyższych kosztów energii może wynieść około 4 mln zł" - powiedział członek zarządu spółki Piotr Leszkowicz na konferencji prasowej.

"Jednocześnie jednak, w związku z tym, że sami jesteśmy producentami energii, spodziewamy się także ok. 1 mln zł oszczędności z tego tytułu w skali roku, dlatego łączny efekt wyższych cen energii na nasze koszty może wynieść ok. 3 mln zł" - podsumował Leszkowicz.

"Na początku roku spodziewaliśmy się wzrostu cen surowca o ok. 6% w całym roku. W związku z tym, że w pierwszym półroczu ten wzrost wyniósł 3,2%, teraz wydaje nam się, że w całym roku może to być ok. 5% wzrostu" - powiedział Leszkowicz.