Stupnicki ze Skarbiec TFI: Hossa na rynkach obligacji i akcji także w II półr.

Według niego, kluczowe jest to, że w II kwartale mieliśmy do czynienia z dużą hossą na rynku obligacji, która się bynajmniej nie skończyła.

"Podstawową kwestią na świecie są obawy o spowolnienie wzrostu gospodarczego i temu towarzyszy spadek inflacji zarówno w USA, jak i w strefie euro. To uzasadnia rozważania obniżek stóp procentowych. Jak długo obawy o zwolnienie wzrostu gospodarczego z takiego czy innego powodu będą się utrzymywały, tak długo hossa na obligacjach będzie kontynuowana" - stwierdził członek zarządu.

"Jeśli chodzi o sytuację na rynku akcji w II połowie roku, zakładam, że będziemy mieli do czynienia z kontynuacją trendu, który trwa od początku roku - czyli że globalne akcje dają zarobić więcej niż nasze krajowe i rynki rozwinięte dają zarobić więcej niż rynki wschodzące, a polski rynek akcji podąża za trendem rynków wschodzących" - dodał Stupnicki.

"To są wyniki przynajmniej dwukrotnie wyższe niż funduszy jakichkolwiek polskich akcji. Nasze fundusze obligacyjne miały stopy zwrotu blisko 3% od początku roku i one mają szansę do kontynuowania atrakcyjnych stóp zwrotu w drugiej połowie tego roku" - podsumował dyrektor ds. inwestycyjnych.