STX Next rozważa wejście na GPW, aby pozyskać środki na akwizycje

"Można rosnąć organicznie tak jak my po kilkadziesiąt osób rocznie. Duże środki w takiej branży, jak nasza potrzebne są przede wszystkim do przejęć i rozważamy różne opcje finansowania w tym także wejście na giełdę. Jeżeli miałbym powiedzieć w jakim kraju chcielibyśmy wejść na parkiet, to stawiałbym na GPW w Warszawie. Nie zostały jednak podjęte ostateczne decyzje" - powiedział Dziergwa podczas konferencji prasowej.

"Jeżeli chodzi o przychody, to wyniosły one 57,3 mln zł w 2019 r., co oznacza wzrost o 30% r/r. Nie ujawniamy zysków, ale to prawda, że jest to wysokomarżowy biznes. W tym roku chcemy osiągnąć 80 mln zł przychodów. W naszym planie na 3-5 lat zakładamy osiągnąć 100 mln zł przychodów i 500 osób zatrudnionych" - powiedział także prezes.