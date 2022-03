Miedź na giełdzie metali w Londynie i Nowym Jorku nieznacznie zniżkuje. Metal na LME w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniany niżej o 0,1 proc. - po 10.050,00 USD za tonę - informują maklerzy. Na Comex miedź zniżkuje o 0,21 proc. i jest po 4,5870 USD za funt.

Drożeje gaz, pallad i aluminium

Drożeje też gaz – na europejskich giełdach gaz kosztuje obecnie 135 euro za MWh, co oznacza wzrost o 11 proc. Ropa z kolei dobiła do 110 dol. za baryłkę.

Blisko rekordowych poziomów wyceniane jest aluminium - metal zyskuje 0,8 proc. do 3.506 USD za tonę. W poniedziałek metal ten był wyceniany na LME po rekordowe 3.525 USD za tonę.

Drożeje też ponownie pallad, który może służyć jako zamiennik platyny. Pallad kosztuje już 2652 dol. za uncję, zwyżkując o ok. 4 proc. do 10.30. To nadal mniej niż 24 lutego, kiedy to ceny tego metalu podskoczyły do 2700 dol., ale nadal są to najwyższe poziomy od wiosny 2021 r., kiedy to pallad oscylował wokół 2900 dol.

Zarówno pallad, jak i platyna są wykorzystywane w produkcji m.in. mikroprocesorów. Rosja odpowiada za ok. 40 proc. światowego wydobycia palladu. Rosja jest również drugim co do wielkości producentem platyny, udział w jej wydobyciu wynosi około 10 proc.

Zobacz także: Jak ukrócić zapędy Rosji? "To daje Putinowi do myślenia"

Ruchy na rynku surowców to skutek przede wszystkim wojny na Ukrainie. AP Moller-Maerks A/S poinformował we wtorek, że wstrzymuje rezerwacje statków do i z Rosji, co pogłębia zamieszanie w dostawach towarów. Rusal, największy rosyjski producent aluminium, zniżkował w środę w Hongkongu aż o 29 proc., najmocniej od IV 2018 r.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME w Londynie zyskała 178 USD i była wyceniana po 10.062,00 USD za tonę.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

surowce gaz pallad