Surowcowe embargo będzie kosztowne. Rosja straci 7,5 mld rocznie

Jak wyjaśnia Piotr Arak, dyrektor PIE, stanowi to równowartość ok. 5 proc. wartości całego eksportu tych surowców. To ważny pierwszy krok, ale - jak zaznacza PIE - dużo mocniejszą dla Rosji sankcją byłoby odcięcie od dostaw ropy dla UE. Odpowiadałoby to 7-krotnie większym kosztom dla rosyjskiego budżetu niż ogłoszone we wtorek międzynarodowe działania.