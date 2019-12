Świnoujście śpi na ropie? Odkryte złoża mogą wystarczyć na około 30 lat

- Firma może teraz najpierw wywiercić małym wiertłem z iglicą otwór w dnie Bałtyku, sprawdzić jakość tego, co odkryto pod wodą i gruntem oraz przede wszystkim sprawdzić, ile tego jest i czy eksploatacja jest opłacalna biznesowo - tłumaczy informator portalu iswinoujscie.pl.

Problem w tym, że nawet jeśli wszystko się potwierdzi, to i tak pieniądze zarobione na wydobyciu surowców powędrują do kasy państwa, a nie budżetów gmin.

Jak dodaje: - Może się okazać, że była to bardzo zła decyzja, a miasto straciło jakikolwiek wpływ i na to co tam powstanie i na ewentualne przychody z wydobycia.