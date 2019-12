olgierd geblewicz Mateusz Madejski 6 minut temu

Koniec opłaty uzdrowiskowej? Kurorty biją na alarm, ministerstwo uspokaja

Opłaty uzdrowiskowe i miejscowe zamiast do samorządów, miałyby trafiać do instytucji rządowej. To pomysł z rządowego opracowania. Władze dużych kurortów biją na alarm, a marszałek województwa zachodniopomorskiego sugeruje, że rząd chce w ogóle "wygasić" uzdrowiska w Polsce.

Podziel się Dodaj komentarz