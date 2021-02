Sygnity ma ugodę z Fast Enterprises i rozwiązuje ok. 36 mln zł rezerw

"Jesteśmy zadowoleni z warunków, które udało nam się wynegocjować z Fast Enterprises, LLC. Doraźnie oznaczają wypływ gotówki, w dłuższym jednakże horyzoncie pozwalają uniknąć kosztownej, pochłaniającej energię naszej organizacji, długotrwałej batalii sądowej, której wynik mógłby okazać się dla spółki mniej korzystny, niż zawarte porozumienie. Dzięki temu, że ryzyko materializacji przegranego procesu zostało zażegnane, mamy dużo lepszą pozycję zarówno w stosunku do rynku finansowego, jak i inwestorów, których obawy zostały w końcu rozwiane. Osiągnięta ugoda pozwoli nam skupić się na pracy związanej z rozwojem spółki i umacnianiu jej pozycji rynkowej. Obie strony uznały nie tylko, że porozumienie jest lepsze niż spór, ale również, że istnieje pole do współpracy" - powiedział prezes Bogdan Zborowski, cytowany w komunikacie.

W ramach osiągniętego porozumienia, Sygnity zapłaci Fast Enterprises, LLC ponad 14 mln zł (ok. 3,75 mln USD). Całość roszczeń Fast, potencjalnych odsetek oraz pozostałych kosztów szacowana była przez spółkę łącznie na około 36 mln zł. Rozwiązane w związku z tym rezerwy będą miały znaczny pozytywny wpływ na wyniki Sygnity w I kw. 2020/2021. EBITDA spółki wyniesie według obecnych szacunków ok. 26,6 mln zł, zysk brutto ok. 29,5 mln zł, a zysk netto ok. 26 mln zł, podano także. Przychody to ok. 52,5 mln zł.