Sygnity miało 15,93 mln zł zysku netto, 29,37 mln zł zysku EBIT w r.obr. 2018/19

Spółka systematycznie ogranicza koszty ogólnego zarządu i sprzedaży, co pozwala jej generować dwucyfrową marżę operacyjną i wysokie przepływy z działalności operacyjnej, poinformowano także.

"Generowana systematycznie gotówka sprawia, że spółka bez problemu na bieżąco obsługuje zadłużenie wynikające z umowy z wierzycielami finansowymi. Warte podkreślania jest przy tym, że obecnie wskaźnik dług netto/ EBITDA kształtuje się na bezpiecznym poziomie około 2. Liczymy więc na to, że już wkrótce będziemy mogli pozyskać finansowanie zewnętrzne i zwiększyć skalę działalności" - powiedziała członek zarządu ds. finansowych Inga Jędrzejewska, cytowana w komunikacie.

"Jako nowo powołany prezes widzę i doceniam ogrom pracy, jaki wykonał zarząd w dotychczasowym składzie. Stabilna sytuacja spółki, wysoka dyscyplina kosztowa i poprawiające się wyniki to solidna baza do dalszej systematycznej pracy a także działań rozwojowych. Chcemy utrzymać obecną marżowość kontraktów oraz szukać pól do dalszej optymalizacji kosztowej. Jako zarząd mamy też już zarys planów dotyczących nowych kierunków rozwoju. Wierzymy, że są realistyczne i obejmują zarówno zwiększenie ekspozycji w obecnych