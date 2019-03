Synerga.fund podpisała term sheet w sprawie połączenia z All In! Games

Zgodnie z term sheet obie spółki oświadczyły, że ich zamiarem jest przeprowadzenie procesu połączenia Synerga.fund (spółka przejmująca) z Alin Group (spółka przejmowana) poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą za akcje, które spółka przejmująca wyda udziałowcom spółki przejmowanej. Podmiot powstały w wyniku połączenia obu spółek będzie działał pod nazwą All In! Games lub inną wskazaną przez spółkę przejmowaną i zostanie ona określona w planie połączenia.

Podstawę do określenia parytetu wartości obu spółek będzie stanowiła ich wartość określona przez niezależnego, wybranego przez oba podmioty, biegłego rewidenta w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania term sheet. W oparciu o wynik wyceny obu spółek, wyniki negocjacji oraz wyniki due diligence zostanie ustalony parytet przydziału akcji, a tym samym struktura akcjonariatu podmiotu powstałego w wyniku połączenia. W celu realizacji transakcji Synerga.fund wyemituje akcje serii B1 w ilości ustalonej w wyniku określenia wartości spółek oraz przy uwzględnieniu ustalonego parytetu wymiany akcji. Spółka po połączeniu będzie prowadziła działalność w branży gier komputerowych jako wydawnictwo różnorodnych projektów przeznaczonych na konsole i komputery osobiste, podano w komunikacie.

"Podpisanie term sheet w sprawie połączenia ze spółką Alin Group Sp. z o.o. działającą w branży gier komputerowych stanowi kolejny ważny krok w kierunku fuzji obu podmiotów. Potencjał połączonej spółki będzie bardzo duży, bowiem z jednej strony będziemy mieli status spółki publicznej, a z drugiej strony dynamicznie rozwijającą się działalność w obszarze wydawania gier na konsole oraz komputery osobiste. Branża gier komputerowych to mocno rosnący i perspektywiczny rynek, dlatego nasza decyzja o połączeniu właśnie z All In! Games ma silne uzasadnienie. Najbliższe tygodnie chcemy przeznaczyć na przygotowanie całej transakcji od strony formalno-prawnej" - powiedział prezes Synerga.fund Tomasz Wykurz, cytowany w materiale.