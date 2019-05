Szałamacha z NBP: Nie potrzeba administracyjnego ograniczenia obrotu gotówkowego

"Pieniądz gotówkowy jest nadal popularny. Nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy administracyjnie przykręcać śrubę i odchodzić od gotówki. Ona także spełnia swoją rolę. Nie jest przeszkodą dla rozwoju gospodarczego kraju" - powiedział Szałamacha dziennikarzom w kuluarach konferencji "Shaping a New Reality of Cash" w siedzibie NBP .

"Na pewno nie ma założenia co do tego, że mamy zmniejszać ilość gotówki w obiegu. Natomiast działania rządowe są nakierowane na to, by eliminując szarą strefę, ułatwiać płatności bezgotówkowe tam, gdzie to nie było możliwe -w warunkach MSP i w administracji i to jest sensowny kierunek działań" - dodał były minister finansów.