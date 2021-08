Szczepienia przeciw Covid-19. Pfizer zatwierdzony. Kurs akcji wystrzelił

No cóż... 57 min. temu zgłoś do moderacji 7 2 Odpowiedz

po 12 miesiącach od rozpoczęcia badań preparat zostaje w pełni dopuszczony na rynek. Planują nim obowiązek szczepień. Normalnie procedura dopuszczenia szczepionki to 12-15 lat, ale Sutkowski, Simon i inni akwizytorzy Pfizera nadal twierdza że to nie jest eksperyment medyczny i preparaty są w pełni bezpieczne i skuteczne (np. kłując dzieci 12-15 lat i nie wiedząc jak to wpłynie na płodność za 10 lat). Kasa czyni cuda. Dobrze posmarujesz to każdy powie to co mu się każe.