Szczepionka AstraZeneca. Kraje wstrzymują szczepienia. Akcje producenta na minusie

no tak, na eutanazji trudno zrobić złoty interes, rządy dbające o swoich obywateli wstrzymali szczepienia,a u nas dba się o to by jak najwięcej odeszło do krainy wiecznych łowów,a zus zaciera rączki ,że idzie zgodnie z planem ,mniej pożyczą od skarbu państwa na renty i emerytury i będą mieć sobie na podwyżki i imprezy integracyjne,oraz wojaże zagraniczne.