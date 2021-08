Szef znanej spółki wprowadził inwestorów w błąd? Jest oskarżony o udział w gangu

Piotr S. prezes FV od 2013 r. do połowy 2018 r. i jej były największy akcjonariusz, przedstawiał spółkę jako dostawcę technologii sztucznej inteligencji do pozyskiwania przez małe i średnie firmy zleceń z internetu.

W praktyce znaczna część papierów nie została nigdy dopuszczona do obrotu ze względu na zastrzeżenia Giełdy Papierów Wartościowych. Dotyczyły one m.in. wyceny wnoszonych do FV aktywów, głównie w postaci udziałów - podaje "Puls Biznesu".