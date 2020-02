T-Bull miał łącznie 5,8 mln pobrań swoich gier w styczniu

"Styczeń to miesiąc, który spółka będzie mogła zaliczyć do udanych nie tylko pod względem ilości pobrań, ale również pod względem pozytywnych ocen gier na platformach sprzedażowych Google Play oraz Apple Store. Top Speed 2 styczniu otrzymał odznakę Editor Choice. Nagrodę Editor's Choice otrzymują gry i program, które cechuje jakość, wysoka ilość pobrań, odpowiedni poziom monetyzacji, konwersji i retencji i, co bardzo ważne, lokalizacja produktu na wiele rynków" - czytamy w komunikacie.