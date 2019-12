T-Mobile i Inea mają umowę na czas nieokreślony dot. dostępu do światłowodu

"Bardzo cieszą mnie podpisane umowy. Jestem przekonany, że to tylko początek szerszej współpracy z T-Mobile Polska. Dzięki wspólnym działaniom przyczynimy się do popularyzacji technologii światłowodowej wśród klientów, a także umożliwimy im dostęp do bogatej palety usług i możliwość większego wyboru spośród ich dostawców. Dla Inea to ważny krok umacniający naszą pozycję lidera otwartej infrastruktury FTTH w Polsce. Zakładamy, że w ciągu 3 lat nasza sieć będzie stanowiła ponad połowę otwartej infrastruktury światłowodowej w Polsce" - podsumował wiceprezes Inei Michał Bartkowiak.