T-Mobile ma umowę dot. dostępu do komercyjnej sieci światłowodowej Inea

"W grudniu 2019 roku Inea oraz TMobile Polska podpisały umowę dotyczącą świadczenia usług w modelu BSA na obszarach drugiego konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC2). Teraz doszło do podpisania kolejnej umowy, dotyczącej sieci komercyjnej Inea. W efekcie obu tych działań, T-Mobile będzie mogło świadczyć usługi stacjonarnego dostępu do sieci we wszystkich lokalizacjach, do których dociera infrastruktura światłowodowa Inea" - czytamy w komunikacie.