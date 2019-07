T-Mobile: Magenta1 staje się podstawowym produktem, kluczowe partnerstwa z OTT

"Wróciłem niedawno z Azji i przywiozłem stamtąd ze sobą dobre przykłady wpływu technologii na społeczeństwo. Uważamy, że prostota jest kluczowym podejściem do klienta i taka jest nasza nowa oferta. Nasza podróż do jakości dla klienta trwa, a transformacja T-Mobile Polska do konwergentnego gracza to nasza przyszłość w Polsce. Magenta 1 staje się podstawowym produktem T-Mobile Polska" - dodał prezes.

"W odpowiedzi na te tendencje zmieniamy podejście do klienta z ofertą Magenta1, która obejmuje najlepszą sieć mobilną, światłowód domowy i najmodniejszą rozrywkę w polskim telco. Pierwsze strategiczne partnerstwo T-Mobile i Netflix daje nam potencjał do wspólnego marketingu i prostej oferty (m.in. w opłatach). Kolejne partnerstwa to ipla i Eleven Sport, a także Google i YT, Tidal. Przygotowaliśmy także specjalny dekoder DVtv, co oznacza m.in. otwartą drogę do budowania wachlarza aplikacji i kolejnych partnerstw z OTT. A to jedynie pierwszy krok w naszej długiej drodze" - wskazał Perron.