T-Mobile Polska miał 1,62 mld zł przychodów, 433 mln zł EBITDA AL w III kw. 2020

EBITDA AL wzrosła w tym okresie o 2,4% do 433 mln zł, co dobrze wpisuje się w trend z poprzednich kwartałów 2020 r., w których firma wykazywała konsekwentną poprawę w stosunku do ubiegłego roku. Przychody całkowite również rosły, osiągając 0,6% wzrost w stosunku do trzeciego kwartału 2019 r., podobnie jak przychody z usług mobilnych, które zwiększyły się o 2,9% r/r, podano w materiale.