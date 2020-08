T-Mobile wprowadził eSIM do oferty dla klientów korporacyjnych  

"Klienci, którzy zdecydują się na skorzystanie z tej opcji, otrzymają na swoją skrzynkę e-mail wiadomość zawierającą kod QR, po zeskanowaniu którego smartfon sam pobierze z serwera operatora informacje niezbędne do aktywacji eSIM w urządzeniu i rejestracji w sieci. Rozwiązanie to zostanie w T-Mobile zaoferowane na początku odbiorcom korporacyjnym, którzy będą mogli wykorzystać je do masowej aktywacji usług mobilnych w aparatach zakupionych u operatora" - czytamy w komunikacie.