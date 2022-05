Tak Europa chce się odciąć od ropy Putina. Jest nowa propozycja

Zaproponowany na początku maja kolejny pakiet sankcji na Rosję dotyczył zakazu importu ropy naftowej. Zgodnie z założeniami embargo miałoby obejmować zarówno surowiec pozyskiwany z morza, rurociągami, jak również dotyczyłoby surowej ropy . Komisja Europejska zaproponowała zakończenie importu rosyjskiej ropy naftowej w ciągu sześciu miesięcy. Ta propozycja spotkała się jednak ze sprzeciwem niektórych państw europejskich, które są najbardziej uzależnione od rosyjskich surowców . Wśród krajów najbardziej sceptycznych wobec embarga są Węgry. Choć Unia zaproponowała w ramach kompromisu, aby dać tym państwom więcej czasu, do tej pory nie udało się dojść do porozumienia w tej kwestii.

Dlatego, według informacji PAP, na stole jest już nowa propozycja. Komisja Europejska proponuje, aby nowe sankcje dotyczyły embarga na rosyjską ropę, ale transportowaną drogą morską. Oznacza, że z sankcji wyłączona byłaby ropa transportowana rurociągami. Gdyby sankcje weszły w życie w takiej postaci, nieobjęte embargiem pozostałoby ok. 1/3 rosyjskich dostaw do Unii Europejskiej.

Z informacji PAP wynika, że jednocześnie do proponowanego pakietu sankcji dodano derogacje (czasowe wyjątki z ograniczeń) dla Bułgarii (do końca 2024 roku) i Chorwacji (8 miesięcy od wejścia w życie regulacji). Wcześniejsza propozycja zakładała derogacje dla Czech, Słowacji i Węgier. Co więcej, w odniesieniu do Bułgarii i Chorwacji wprowadzony byłby zakaz reeksportu towarów kupionych na podstawie derogacji. Wyłączenie dla tych dwóch krajów wynika z faktu odbierania przez nie rosyjskiej ropy poprzez porty.