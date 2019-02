Tauron, Ericsson i Miasto Wrocław będą wdrażać rozwiązania Internetu Rzeczy

"Współpraca pomiędzy Wrocławiem, Tauronem i Ericssonem pozwoli na wypracowanie nowych usług podnoszących jakość życia przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Dostarczą one mieszkańcom Wrocławia przydatnych informacji m.in. o jakości powietrza czy dostępności miejsc parkingowych" - czytamy w komunikacie.

Wykorzystana będzie do tego istniejąca infrastruktura miejska, komunalna, energetyczna i telekomunikacyjna, a także powstanie nowa infrastruktura do przesyłu danych. Testowanie rozwiązań w ramach prac badawczych odbędzie się w rzeczywistych warunkach miejskich dzięki zastosowaniu sieci czujników i innych urządzeń, które będą gromadzić i udostępniać dane, podano dalej.

"Po raz pierwszy w Polsce wdrożymy rozwiązania z zakresu Internetu Rzeczy na skalę kilkusettysięcznego miasta. Zastosujemy do tego sieć czujników dostarczających informacji ułatwiających zarządzanie poszczególnymi funkcjami aglomeracji, a także wykorzystamy istniejącą infrastrukturę grupy Tauron po to, aby świadczyć zaawansowane usługi technologiczne dla mieszkańców i biznesu" - powiedział prezes Magenta Grupa Tauron Michał Koszałka, cytowany w komunikacie.

Projekt realizowany we Wrocławiu zakłada rozwój technologii w kilku dziedzinach. Jedną z nich jest monitorowanie jakości powietrza przy użyciu czujników zamontowanych w parkach w różnych częściach miasta. Planowana przy tej okazji specjalna aplikacja wyznaczy obszary, w których warunki sprzyjają spędzaniu czasu na zewnątrz i będzie przewidywać zmiany jakości powietrza z kilkugodzinnym wyprzedzeniem.

"Ponadto będzie rozwijany system zarządzania parkowaniem - na podstawie zebranych danych mieszkańcy dostaną informacje o zajętości miejsc postojowych w miejscu, do którego się przemieszczają. Odpowiednio dobrane technologie ułatwią również efektywne zarządzanie koszami na śmieci na przystankach i skrzyżowaniach" - czytamy dalej.

Współpraca z firmami Tauron i Ericsson obejmie także prace nad rozszerzeniem podstawowej funkcji słupów oświetleniowych o nowe funkcje, które mogą być przydatne dla miasta i mieszkańców. Do testowania nowych rozwiązań w tym zakresie wybrano infrastrukturę oświetleniową ulicy Powstańców Śląskich. Planowane jest wdrożenie modułu do zliczania pojazdów, rowerów i pieszych, a także dostosowanie natężenia światła do warunków zewnętrznych.