Tauron: Nastąpiła piewsza synchronizacja z siecią bloku w EC Stalowa Wola

"Inwestycja w Stalowej Woli ważna jest dla PGNiG m.in. dlatego, że paliwo, którym będzie zasilana elektrociepłownia to gaz ziemny. Jako kluczowy dostawca gazu ziemnego w Polsce jesteśmy zainteresowani rozwojem inwestycji w tym obszarze" - dodał prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) Jerzy Kwieciński .

Synchronizacja turbozespołu gazowego kończy istotny etap realizacji inwestycji potwierdzając możliwość produkcji energii elektrycznej z udziałem turbiny gazowej, podkreślono w materiale. Synchronizacja poprzedzona była szeregiem testów na gotowość układu turbiny gazowej do rozpoczęcia produkcji. Zsynchronizowanie turbiny umożliwia produkcję pary w kotle odzyskowym, która finalnie posłuży do zasilenia turbozespołu parowego.

"Zanim to jednak nastąpi, powstająca w procesie para zostanie wykorzystana przy dmuchaniu kotła i rurociągów parowych. Etap ten ma na celu oczyszczenie powierzchni części ciśnieniowej bloku z ewentualnych zanieczyszczeń pozostałych po montażu mechanicznym. Aby proces dmuchania dał oczekiwany efekt, do jego przeprowadzenia należy zastosować parę o odpowiednich parametrach. Ciśnienie i temperatura pary muszą być na tyle wysokie, aby były w stanie usunąć wszystkie zanieczyszczenia stałe z układów bloku" - czytamy dalej.

Po zakończeniu operacji oczyszczania nastąpi proces przygotowania bloku parowo-gazowego do pracy w pełnej konfiguracji wraz z turbiną parową, a następnie jego optymalizacji technologicznej.

Powstający w Stalowej Woli blok gazowo-parowy to nowoczesna jednostka o mocy około 450 MWe. Blok będzie pracował w kogeneracji, obok energii elektrycznej będzie wytwarzał ciepło na potrzeby komunalne i parę technologiczną dla pobliskich zakładów przemysłowych.

W kotłowni zainstalowane są 4 kotły podgrzewające wodę sieciową na potrzeby grzewcze systemu ciepłowniczego Stalowej Woli i Niska oraz jeden kocioł wytwarzający parę wodną dla lokalnych odbiorców przemysłowych. Przekazanie instalacji do eksploatacji ma nastąpić w II kwartale 2020 roku, przypomniano.

"Bloki gazowo-parowe to technologia produkcji energii elektrycznej, która daje możliwość uzyskania najwyższych sprawności produkcji energii elektrycznej rzędu 60% brutto z paliw kopalnych. Uzyskiwanie przez tą technologię wysokich sprawności, jak również wykorzystanie paliwa gazowego, wpływa na ponad dwukrotne zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do powietrza w stosunku do procesów opartych o spalanie węgla" - zakończono w informacji.