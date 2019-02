Te fundusze zarabiają. Ich zarządzający mają dryg do nazw

Fundusze stwierdziły, że czas zadbać o dobry brand. W ostanich latach ta nuda zaczyna być przełamywana nazwami o tyle nośnymi, co i zabawnymi. Słynna była sprawa Eurogeddonu założonego przez prof. Krzysztofa Rybińskiego . Ekonomista założył fundusz, który obstawiał szybki upadek strefy euro, rozpad Unii Europejskiej i kolejny kryzys. Jak wiadomo, do niczego takiego nie doszło, a każdy kto uwierzył prof. Rybińskiemu i wyłożył tysiąc złotych dziś na koncie ma mniej niż 390 zł.

Kolejny przykład, w którym chwytliwa nazwa łączy się z dobrym zarobkiem to Opera za 3 grosz od Opera TFI . Tu zysk w trzy lata wynosi aż 45 proc. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Opera wykorzystało swoją nazwę i zbiło ją właśnie ze słynną "Operą za trzy grosze" Brechta. Zysk okazał się dużo więcej niż groszowy. W trzy lata jest to aż 45 proc.

Trzeba jednak dodać, że Fundusz Opera za 3 grosze to także ryzykowne rozwiązanie (ocena ryzyka 6 w skali od 1 do 7). Jak podkreślają zarządzający, nie ograniczają się do konkretnych rodzajów inwestycji. Lokują pieniądze w zależności od sytuacji na rynku w obligacje, towary, waluty czy akcje. Grają także na spadki notowań. Ostatnie dostępne raporty pokazują, że 4,1 mln zł znajdujące się w funduszu są rozdzielone na akcje (około 43 proc.), dłużne papiery wartościowe (33 proc.) i depozyty bankowe (24 proc.).

Emerging Markets Opportunities od Skarbiec TFI to w skrócie Skarbiec EMO. Jakiekolwiek skojarzenia z popularnym jeszcze kilka lat temu stylem ubioru i muzyką są kompletnie chybione. To po prostu sugestia, że fundusz wyszukuje okazji na rynkach wschodzących.

Pod tym sformułowaniem należy rozumieć przede wszystkim akcje spółek z takich krajów jak: Chiny (około 35 proc.), Korea (14 proc.), Brazylia (9 proc.) czy Rosja (8 proc.). W nich lokuje od 65 do 100 proc. środków klientów. Pieniądze lokowane są głównie w sektorze finansowym (około 40 proc.) i IT (30 proc.).

Taka strategia przez ostatnie 3 lata przyniosła prawie 50 proc. zysku. Choć sam 2018 rok nie był dla klientów EMO zbyt dobry. To dobrze odzwierciedla ryzyko, ustalone przez zarządzających na wysokim, szóstym stopniu w skali do siedmiu.

Obecnie w funduszu zgromadzonych jest nieco ponad 9 mln zł. Ponad 70 proc. środków lokowanych jest w akcje spółek z sektora biotechnologicznego (do 65 proc.), farmaceutycznego (do 25 proc.) i medycznego (do 10 proc.). Ponad dwie trzecia to spółki amerykańskie, takie jak Johnson & Johnson czy Pfizer. Polski rynek pod tym względem jest praktycznie całkowicie pominięty.