Techland współpracuje ze Square Enix w zakresie dystrybucji 'Dying Light 2'

"Partnerstwo ze Square Enix jest dla nas niesłychanie ekscytujące. Daje ono obu stronom niezwykłe możliwości, z których skorzystamy, by zaprosić graczy w obu Amerykach do świata, nazywanego przez nas Modern Dark Ages. Zaczynamy działać wspólnie już na targach E3. Przed nami świetna kampania, w której uwielbiane przez graczy elementy DNA 'Dying Light' zaprezentujemy w rozległym i okrutnym świecie opanowanym przez zarażonych" - powiedział Head of Marketing w Techlandzie Ed Lin, cytowany w komunikacie.