tedee: 84% Polaków regularnie korzysta ze smartfona

"Według badania przeprowadzonego na zlecenie firmy tedee, aż 84% Polaków regularnie korzysta ze swojego smartfona. Przy okazji wskazując go jako najbardziej użyteczne smart urządzenie, które używają na co dzień. Już dla 7 na 10 naszych rodaków smartfon stał się narzędziem bankowości, służącym do zarządzania finansami i zlecania przelewów. Dla 45% służy jako karta pokładowa na lotnisku, klucz dostępu do paczkomatu czy dowód rezerwacji i opłacenia usług. 20% osób natomiast używa smartfona, jako karty płatniczej lub zastępuje nim bilet papierowy w komunikacji miejskiej. Coraz częściej Polacy korzystają z niego m.in. do otwierania drzwi do domu, sterowania żaluzjami" - już 16% naszych rodaków korzysta z inteligentnych urządzeń" - czytamy w komunikacie.

"Z naszego badania jednoznacznie wynika, że smartfon stał się 'centrum zarządzania życiem' dla wielu osób. Korzystają z niego codziennie, zarówno do zabawy czy komunikacji, ale także do spraw poważniejszych, jak płacenie za zakupy. Dziś obserwujemy także, jak najbardziej popularny multi-tool na świecie wzbogaca się o kolejną funkcję - staje się kluczem do naszego mieszkania. I to kluczem inteligentnym, dającym wygodę i bezpieczeństwo, których nie były w stanie zaoferować klucze tradycyjne" - powiedział wiceprezes tedee Andrzej Kaszycki, cytowany w komunikacie.

W 2019 roku w Polsce 1/3 osób budująca dom lub remontująca mieszkanie zdecydowała się na zamontowanie urządzeń smart. Polacy najczęściej korzystają ze smart telewizorów i zegarków, ale także rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo: alarmów (13%), czujników, np. CO lub otwartego okna (10%) oraz kamer monitoringu (9%). Na rynku domowych smart urządzeń coraz popularniejsze stają się natomiast inteligentne zamki do drzwi. Ponad połowa badanych (58%) byłaby skłonna zastosować tego typu gadżet w swoim domu, podano także.

"W najbliższym czasie będziemy obserwować, jak maleje rola tradycyjnego klucza do naszych mieszkań i domów. Staje się to możliwe dzięki dwóm zjawiskom - coraz większemu zaufaniu, jakim obdarzamy smartfon oraz rozwojowi technologii tzw. inteligentnych zamków. Pozwalają one na wygodną i bezpieczną obsługę drzwi za pomocą smartfona, który nosimy zawsze przy sobie" - dodał wiceprezes.

"Obserwujemy bardzo duże zainteresowanie klientów nowymi możliwościami, jakie oferują inteligentne zamki. Wszystko wskazuje na to, że dzięki inteligentnym urządzeniom, smartfon wkrótce jeszcze bardziej zwiększy rolę, jaką odgrywa w naszym życiu. Według prognoz, do 2023 roku światowy sektor inteligentnych zamków osiągnie wartości ok. 2 mld USD. Mamy nadzieję, że tedee będzie miało w tym swoją znaczącą rolę" - dodał prezes tedee Grzegorz Chuchra, cytowany w komunikacie.

tedee to polski producent najnowocześniejszych - jak podaje firma - na świecie inteligentnych zamków do drzwi, z siedzibą w Warszawie, założony w 2017 roku.

