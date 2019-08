technologie 41 minut temu

Tegoroczny backlog Asseco SEE wynosi 138 mln euro, o 11% więcej r/r

Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - Tegoroczny łączny portfel zamówień Asseco Southern Europe (Asseco SEE) na poziomie przychodów jest wyższy o 11% r/r i wynosi 138 mln euro, zaś na marży1 jest wyższy o 14% r/r i wynosi 98,4 mln euro, poinformował prezes Asseco SEE Piotr Jeleński. Po przejęciu czeskiego Sonet, Asseco SEE uwzględnia potencjalne, kolejne akwizycje, m.in. w segmencie rozwiązań dla terminali płatniczych.